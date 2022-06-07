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Украину убивают, мы будем отвечать: Зеленский ответил на призывы Макрона "не унижать" Россию

7 июня 2022, 18:23

Россия постоянно срывала договоренности, и Макрон об этом знает, сказал Владимир Зеленский.

Зеленский Макрон
Россия больше 8 лет совершает преступления против Украины - Зеленский / Коллаж Офис президента, Reuters

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что, дескать, "не нужно унижать Россию", не выдерживают никакой критики. Россия более 8 лет совершает преступления против Украины. Макрон, как один из лидеров нормандской четверки, хорошо знает обстановку в переговорном процессе, который постоянно срывала Москва. Украину не унижают, а убивают, государство будет отвечать тем же. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью Financial Times украинский глава государства сказал о том, что он не понимает, о чем говорит Макрон, когда призывает "не унижать" Россию. Москва более 8 лет совершает преступления против украинцев, а сам Макрон хорошо знает все детали переговоров – диалог не раз был сорван российской стороной.

Читайте также"Мирный план" по войне РФ против Украины: Зеленский отверг переговоры с Западом"Я не совсем понимаю, что такое унижение России. России какой? Мы о чем говорим? О том, что все эти много лет, более 8, они убивают наших людей. О чем мы говорим? Эммануэль глубоко погружен в процессе, один из лидеров "нормандской четверки", он прекрасно понимает детали Минского документа, всех договоренностей, которые были с российской стороной в рамках "Норманди 4", неисполнении договоренностей, постоянных срывов", - сказал Зеленский.

Украинский гарант считает, что Украина не должна воспринимать ситуацию как унижение собственного государства, поскольку это слабая позиция. По его словам, Украину не унижают, а убивают, поэтому государство будет отвечать тем же.

"Я даже не считаю, что унижают Украину, потому что это слабая позиция. Нас никто не унижает, нас убивают. Поэтому мы в ответ не собираемся также никого унижать, мы будем отвечать тем же инструментом", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.

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Макрон призвал "не унижать" Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Россию, дескать, не нужно сейчас унижать, чтобы потом страну можно было быстро вывести из изоляции. По его словам, военное вторжение в Украину стало "исторической и фундаментальной ошибкой" главы РФ Владимира Путина.

"Я думаю, и я сказал ему, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории. Я думаю, что он изолировал себя. Изолировать себя - это одно, а смочь выбраться из этого - трудный путь", - сказал Макрон.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что призывы избегать унижения России могут унизить только Францию, или другие государства, которые придерживаются аналогичной точки зрения. Как полагает дипломат, изоляция РФ принесет мир и спасет жизни.

"Это Россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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