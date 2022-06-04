"Это Россия унижает себя": Кулеба четко дал ответ Макрону

По словам министра, именно нейтрализация России "принесет мир и спасет жизни".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призывы избегать унижения России могут только унизить Францию и любую другую страну, которая к этому призывает.
Таким образом министр ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона, передает The Guardian.
"Это Россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место", - заверил он.
По словам министра, именно нейтрализация России "принесет мир и спасет жизни".
Что сказал Макрон
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россию не нужно унижать сейчас, чтобы после завершения войны в Украине можно было вывести ее из изоляции.
"Я думаю, и я сказал ему, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории. Я думаю, что он изолировал себя. Изолировать себя - это одно, а смочь выбраться из этого - трудный путь", - сказал президент Франции.
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