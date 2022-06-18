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Ситуация на фронте сложная, до конца войны далеко: Данилов сделал резкое заявление

18 июня 2022, 21:28

По словам секретаря СНБО Данилова, русские оккупанты все еще имеют солидное преимущество над ВСУ в артиллерии и тяжелой бронетехнике.

Данилов, ВСУ
Алексей Данилов сделал резкое заявление/ УНИАН и сайт президента Украины

Украина на этот момент крайне и крайне далека от того, чтобы выйти на финальный этап войны против России. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью британскому изданию The Globe and Mail.

"Положение на передовой сейчас довольно напряженное и сложное. И я, знаете ли, отнюдь не из тех людей, которые полагают, что армия русских окончательно ослабла. У России очень большие ресурсы для войны. И они их до последнего будут использовать", —сказал чиновник

По словам Данилова, русские оккупанты все еще имеют солидное преимущество над ВСУ в артиллерии и тяжелой бронетехнике.

"Наших бойцов это отнюдь не пугает. Мы четко отстаиваем собственные позиции. Далее ‒ время от времени мы контратакуем. Но военные действия все еще идут. И мы достаточно далеки от конца войны", — подытожил секретарь СНБО.

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Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские воины за сутки уничтожили на фронте около 30 единиц различной техники и вооружения врага. Украинские воины на Харьковском направлении нацелены на то, чтобы прорваться в тыл войск оккупантов, которые действуют на Славянском направлении.

Ранее сообщалось, что утром в субботу, 18 июня, российские войска нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. По предварительным данным, от шести до восьми российских ракет попали по нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры города.

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Автор: Егор Бунин
СНБО новости Украины Алексей Данилов война России и Украины
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