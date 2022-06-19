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Жданов объяснил, когда ВСУ пойдут в масштабное контрнаступление и сколько военных для этого нужно

19 июня 2022, 03:33

Украинской армии придется прорываться с серьезными боями.

украинские военные, Жданов
Жданов объяснил, когда ВСУ пойдут в масштабное контрнаступление/ Генштаб ВСУ, Главред

Украинским Вооруженным силам для проведения успешного контрнаступления против сил врага нужна группировка из минимум 50-70 тысяч военных.

В таком случае они смогут продвигаться на большую глубину. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью на ICTV.

Когда эксперта попросили прокомментировать слова секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что Украине для успешного контрнаступления нужно мобилизовать и создать еще 6 полноценных бригад численностью около 25 тысяч человек, Жданов ответил, что такого количества будет мало.

"Я так думаю, что это минимум (25 тысяч человек – ред.), который нам необходим. Это очень-очень скромно", – сказал он.

По словам Жданова, на фронте есть очень глубокие участки, где нужно идти до границы почти по 500 километров.

"По идее, на мой взгляд, чтобы развить глубокое наступление – у нас же есть участки, где нужно до границы по 500 километров идти, – нужна группировка как минимум 50-70 тысяч человек – если не 100. Тогда она способна продвигаться на большую глубину", – говорит военный эксперт.

Читайте такжеПредлагали не сопротивляться РФ: некоторые страны готовы пожертвовать Украиной ради зерна – КулебаПри этом такая группировка должна быть глубоко эшелонированной. Ведь идти нужно будет с боями, и постоянно вводить новые силы.

"Соответственно 25 тысяч человек может составить только первый эшелон этой группировки", – отметил Жданов.

Ранее сообщалось, что в российских войсках на Херсонщине очень большие потери личного состава. Поэтому тела погибших они перевозят во временно оккупированный Херсон "КамАЗами". При этом привезенные тела захватчики просто сбрасывают друг на друга.

Напомним, жителей Херсонской области призывают покинуть оккупированные территории чтобы воинам ВСУ было легче их освобождать.

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война в Украине ВСУ вторжение России Олег Жданов
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