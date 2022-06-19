28 "двухсотых", техника и ракета Х-55: авиация ВСУ испепелила оккупантов на юге

Авиация ВСУ испепелила оккупантов на юге / скриншот

На юге Украины за прошедшие сутки ликвидировали 28 российских оккупантов, вражеская техника и ракета типа Х-55.

В оперативного командования "Юг" в Facebook сообщили, что Россия атаковала Николаев - двойной удар ракетами типа Х-55 был нанесен по промышленной инфраструктуре, а вечером – пятью "Калибрами" со стороны Херсонщины.

Одну из них нашим защитникам удалось уничтожить из ПЗРК. При этом две вражеские ракеты поразили завод пластиковых окон, еще одна – жилой дом, а следующая попала в один из цехов.

В ответ на действия врага украинские ракетно-артиллерийские подразделения и авиация в рамках выполнения огневых задач совершили четыре воздушных атаки.

Читайте такжеВзрывы в Киеве: оккупанты ударили ракетами по столице, работает ПВОТройкой вертолетов ВСУ ударили по скоплению захватчиков в Херсонском районе, штурмовиками – по скоплению живой вражеской силы и технике армии РФ в районе Давыдова Брода и Снегиревки, а истребителем – по складу боеприпасов в Белозирской общине Херсонщины.

Подтверждено, что біло уничтожено 28 оккупантов. Также был уничтожен еще один российский танк Т-62, радиолокационная станция, топливозаправщик и другая автомобильная техника. Окончательные потери врага в южных направлениях уточняются.

Напомним, бойцы ВСУ из артиллерийского подразделения уничтожили пункт управления 20-й общевойсковой армии русских оккупантов, который находился в Харьковской области. Все оккупанты, которые были на момент удара ВСУ в помещении командного пункта, были уничтожены ‒ всего более 40 человек, в том числе и офицеров высшего командного звена.

Смотрите новости Херсона онлайн:

Читайте также: