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Минус 40 агрессоров с офицерами: ВСУ метко уничтожили вражеский командный пункт на Харьковщине

18 июня 2022, 19:35

Кроме того, есть информация, что украинские воины уничтожили дежурную смену командно-разведывательного центра русской военной разведки (ГРУ).

ВСУ, танк
ВСУ метко уничтожили вражеский командный пункт на Харьковщине/ Telegram-каналы президента Украины /Zsuwar

Бойцы ВСУ из артиллерийского подразделения до основания уничтожили пункт управления 20-й общевойсковой армии русских оккупантов, который находился в Харьковской области. Такое сообщение на своем канале в мессенджере Telegam написал известный украинский журналист Роман Цымбалюк.

По его информации, все оккупанты, которые были на момент удара ВСУ в помещении командного пункта, были уничтожены ‒ всего более 40 человек, в том числе и офицеров высшего командного звена.

"17 июня в результате артиллерийского удара ВС Украины в Харьковской области был уничтожен пункт управления 20 общевойсковой армии (в/ч 89425, Воронеж) Западного военного округа. По имеющейся информации весь личный состав, перебывавший на пункте управления погиб (более 40 человек)", ‒ написал Цымбалюк.

Кроме того, офицеров высшего командного звена, говорит журналист, была уничтожена и дежурная смена 533-го командно-разведывательного центра (в/ч 32801, Воронеж) российской военной разведки.

"Личности погибших не могут установить по причине полного обгорания тел, а также обрушения здания", ‒ подытожил Цымбалюк.

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Напомним, ранее в украинском сегменте всемирной Сети было опубликовано зрелищное видео "огненной" работы по оккупантам, которую провели артиллеристы ВСУ с помощью новейшей американской гаубицы M777.

В видео хорошо было заметно то, как вражеский танк мгновенно запылал и сгорел как спичка.

анее украинские бойцы точным ударом уничтожили на Черниговщине оккупантскую самоходную гаубицу 2С3 "Акация". После удачной атаки ВСУ на месте гаубицы осталась лишь груда обгоревшего металлолома. Именно из этой гаубицы, говорят украинские бойцы, российские оккупанты обстреливали Чернигов.

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Автор: Егор Бунин
новости Харькова ВСУ Роман Цимбалюк
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