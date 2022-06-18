ВСУ мощно влупили по позициям врага и уничтожили бронетехнику россиян

ВСУ уничтожили позиции врага на Харьковщине / Генштаб ВСУ, Скриншот

Украинские военные уничтожили три многоцелевые легкобронированные тягачи на Харьковщине. Еще один вражеский МТЛБ украинские артиллеристы вывели из строя. Об этом сообщили в Национальной гвардии Украины.

Уничтожить врага помогла украинская аэроразведка. Они обнаружили рашистов и передали координаты артиллеристам ВСУ.

"Мы хорошо наладили кооперацию с "артой" Вооруженных сил. Это позволяет максимально эффективно действовать в районе нашей ответственности. Но мы не только выявляем приоритетные цели, но и корректируем огонь и фиксируем его результат", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские военные сейчас находятся в 18 километрах от временно оккупированного Херсона. Защитники Украины метко бьют по скоплениям захватчиков артиллерией на южном направлении, рассказал Арестович.

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Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали, что армия РФ хочет пробить путь с Богородичного на Славянск. Кроме этого, оккупанты планируют развить наступление в еще двух местах в Донецкой области. Они перегруппировываются и стягивают силы на Лиманское направление.

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