Сожгли БМП дотла: артиллеристы ВСУ эффектно уничтожили скрывавшихся в лесу оккупантов

Артиллеристы ВСУ эффектно уничтожили оккупантов, которые прятались в лесу/ Скрин из видео

Украинские артиллеристы 40-й отдельной артбригады имени Великого князя Витовта эффектно уничтожили российскую технику.

Защитники Украины поделились видео, как они превращают в металлолом несколько единиц вражеской бронетехники. Соответствующее видео обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Несколько кадров боевой работы украинской артиллерии. Российских оккупантов снова стало меньше", – говорится в сообщении.

Как видно из видеоролика, одну российскую боевую машину пехоты украинские артиллеристы достали даже в лесу посреди деревьев, где оккупанты, видимо, пытались укрыться.

Тем временем еще одна бронемашина пыталась удрать по дороге. Но далеко ей доехать не удалось – одним из следующих точных ударов украинские воины уничтожили ее дотла.

Ранее сообщалось, что украинские военные сейчас находятся в 18 километрах от временно оккупированного Херсона. Защитники Украины метко бьют по скоплениям захватчиков артиллерией на южном направлении, рассказал Арестович.

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали, что армия РФ хочет пробить путь с Богородичного на Славянск. Кроме этого, оккупанты планируют развить наступление в еще двух местах в Донецкой области. Они перегруппировываются и стягивают силы на Лиманское направление.

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