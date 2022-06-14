Сожгли БМП дотла: артиллеристы ВСУ эффектно уничтожили скрывавшихся в лесу оккупантов

Еще одну российскую бронемашину "огненный привет" догнал посреди дороги, когда та пустилась наутек.
Украинские артиллеристы 40-й отдельной артбригады имени Великого князя Витовта эффектно уничтожили российскую технику.
Защитники Украины поделились видео, как они превращают в металлолом несколько единиц вражеской бронетехники. Соответствующее видео обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины.
"Несколько кадров боевой работы украинской артиллерии. Российских оккупантов снова стало меньше", – говорится в сообщении.
Как видно из видеоролика, одну российскую боевую машину пехоты украинские артиллеристы достали даже в лесу посреди деревьев, где оккупанты, видимо, пытались укрыться.
Тем временем еще одна бронемашина пыталась удрать по дороге. Но далеко ей доехать не удалось – одним из следующих точных ударов украинские воины уничтожили ее дотла.
Ранее сообщалось, что украинские военные сейчас находятся в 18 километрах от временно оккупированного Херсона. Защитники Украины метко бьют по скоплениям захватчиков артиллерией на южном направлении, рассказал Арестович.
Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали, что армия РФ хочет пробить путь с Богородичного на Славянск. Кроме этого, оккупанты планируют развить наступление в еще двух местах в Донецкой области. Они перегруппировываются и стягивают силы на Лиманское направление.
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