Скоро нечем будет воевать: разведка Британии предупредила о проблемах с оружием в армии РФ

Даже увеличение государственных расходов на армию, которое планируют в РФ, не спасет сферу производства оружия, которая идет ко дну из-за санкций.
На российские войска надвигаются проблемы с пополнением запасов оружия. В первую очередь РФ не сможет пополнять свои запасы из-за влияния санкций западных стран, а также недостатка опыта в некоторых сферах.
Об этом заявили в разведке Великобритании в обзоре по состоянию на 14 июня. При этом отмечается, что больше всего российская сфера производства вооружения ощутит влияние нехватки высококачественной оптики и передовой электроники. Это будет мешать проводить замену оборудования, которое было потеряно в Украине.
Ранее, 10 июня, первый заместитель руководителя Военно-промышленной комиссии России высказал прогноз, что в РФ могут сильно вырасти государственные расходы на армию – до 600-700 миллиардов рублей. Это может означать, что финансирование вырастет на около 20%.
В Минобороны Британии говорят, что такое увеличение госфинансирования армии в РФ может привести к тому, что страна-агрессор медленно мобилизуется для удовлетворения потребностей, возникших из-за войны.
"Однако с удовлетворением многих этих потребностей могут быть проблемы, частично – из-за эффекта санкций и недостатка опыта. Производство в РФ высококачественной оптики и передовой электроники скорее всего имеет трудности, и это может подорвать усилия для замены оборудования, утраченного в Украине", – отметили в британской разведке.
Ранее сообщалось, что украинские военные сейчас находятся в 18 километрах от временно оккупированного Херсона. Защитники Украины метко бьют по скоплениям захватчиков артиллерией на южном направлении, рассказал Арестович.
Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали, что армия РФ хочет пробить путь с Богородичного на Славянск. Кроме этого, оккупанты планируют развить наступление в еще двух местах в Донецкой области. Они перегруппировываются и стягивают силы на Лиманское направление.
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