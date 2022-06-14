Лучше бы они вместо кандидатства Украины в ЕС дали бы оружие - Арестович / скриншот

Алексей Арестович считает, что Украине лучше получить тяжелое вооружение, чем кандидатство в ЕС.

Советник главы ОП в беседе с Макром Фейгином объяснил, что оружие может помочь быстрее завершить войну.

"Между нами, лучше бы они вместо кандидатства Украины в ЕС дали бы оружие. Мы бы сами разобрались с кандидатством и всем остальным", – заявил Алексей Арестович.

Советник главы ОП добавил, мол, лишним этот статус не будет. Однако вспомнил, что Турция является кандидатом на вступление в Евросоюз, но не является членом.

"Войну остановило бы членство в ЕС. Турция сколько у нас сидит кандидатом? Мы можем стать таким вторым личным случаем. Как заявляют отдельные политики, может понадобиться десятки лет для вступления в ЕС", – сказал он.

Читайте также"Это win-win для всех": Кулеба призвал ЕС отбросить страхи и дать Украине статус кандидатаНапомним, руководители фракций вслед за решением Европарламента призвали предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в Евросоюз уже на саммите ЕС, который запланирован на 23-24 июня.

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС должен приложить максимум усилий для решения вопроса по вступлению Украины в ЕС. По словам чиновника, это не только стратегический интерес Европы, но и ее долг.

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