Лидеры Европарламента призвали на саммите 23-24 июня решить вопрос Украины в Евросоюзе

Сроки вступления Украины в ЕС зависят от действий Киева - Еврокомиссия / Коллаж УНИАН, Reuters

Руководители фракций вслед за решением Европарламента призвали предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в Евросоюз уже на саммите ЕС, который запланирован на 23-24 июня. Против такой идеи выступают Франция и Германия, в поддержку Киева выступят несколько государств, в том числе и Ирландия. Сторонники Украины утверждают, что украинцы своими жизнями отстояли право на вступление в ЕС. Противники говорят о неготовности украинского государства и ссылаются на опыт других стран, которые евроинтегрировались в течение 5-8 лет.

Как сообщает RTE, на саммите ЕС 23-24 июня, в рамках которого будут рассматриваться заявки Украины, Грузии и Молдовы на получение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, больше всего шансов на успех именно у Киева. Меньше всего шансов у Тбилиси – грузинские власти отчасти демонстрируют свою пророссийскую политическую позицию.

Читайте такжеНе давать козырей Путину: Украина требует от Европы конкретики по вступлению в ЕСКроме того, приводятся аргументы оптимистов и скептиков предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

Аргументы стран за статус Украины как страны-кандидата в ЕС

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Не все страны готовы поддержать специальную процедуру ускоренного вступления Украины в ЕС.

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Позиция Евросоюза

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в ЕС зависят от действий украинского государства. Речь идет о послевоенном восстановлении и реформах.

"Хотела бы подчеркнуть, что очень многое зависит от самой Украины – от того, как ей удастся восстановиться после окончания этой войны, в чем мы будем ей помогать, как она реализует реформы, как избавится от олигархов, как проведет необходимые экономические преобразования", - сказала она.

Украина рассчитывает вступить в ЕС через 2 года

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве ожидают положительного решения о предоставлении Украине статуса страны-кандидата в ЕС уже в июне. Через 2 года Украина рассчитывает на полноценное вступление в Евросоюз.

"Мы ожидаем, что в июне 2022 года Европейская комиссия рекомендует Украину для членства и что через два года Украина станет полноправным членом ЕС", - подчеркнул Денис Шмыгаль.Читайте такжеКрупные страны ЕС против предоставления Украине статуса кандидата на членство - Драги

Напомним, 8 июня Европарламент поддержал резолюцию, в рамках которой рекомендовал Евросоюзу предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

Вступление Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский 9 мая в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сказал, что Украина заполнила и передала вторую часть опросника для вступления в ЕС. Документ был отправлен на дальнейшее рассмотрение Брюсселем.

В Европейском совете заявили, что заявку Украины на вступление в ЕС рассмотрят в июне. Вместе с ней изучат аналогичные документы по евроинтеграции Грузии и Молдовы.

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС должен приложить максимум усилий для решения вопроса по вступлению Украины в ЕС. По словам чиновника, это не только стратегический интерес Европы, но и ее долг.

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