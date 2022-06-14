Оккупанты ночью ударили "Ураганами" по жилым домам на Днепропетровщине – детали

Оккупанты ударили "Ураганами" по жилым домам на Днепропетровщине/ На фото: последствия предыдущих обстрелов Криворожского района Днепропетровской области; Telegram Резниченко, Facebook Лукашук

Российские оккупанты в ночь на вторник, 14 июня, ударили "Ураганами" по жилым домам в двух районах Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По предварительной информации, люди не пострадали.

"Днепропетровщина. 14 июня. 7:45. Ночь выдалась беспокойной. Враг снова обстрелял два района нашей области – Криворожский и Синельниковский. Ударил из "ураганов" по Апостоловской и Покровской общинам. Люди, предварительно, не пострадали", – написал Резниченко в Telegram.

Он рассказал, что в Покровской общине повреждены дома.

Сейчас на месте происшествия работают пиротехники, они обследуют территорию.

Как написал в Facebook председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, в Покровской общине из "Ураганов" было обстреляно село. Кроме этого, вечером накануне 13 июня, оккупанты ударили по Малой Костромке. Там разрушений нет, люди невредимы. Противник попал по окраинам села.

Лукашук опубликовал фото последствий атаки на Малую Костромку.

"А уже ночью противник попал по приграничным территориям Апостоловской общины. К счастью, обошлось без потерь и без разрушений. В других общинах Днепропетровщины по состоянию на эту минуту все спокойно. Оккупантов в области нет", – добавил Лукашук.

Напомним, утром во вторник, 14 июня, в Одессе прогремел взрыв. Перед этим в городе и области объявили воздушную тревогу. Официальной информации пока нет.

Ранее сообщалось, что украинские военные сейчас находятся в 18 километрах от временно оккупированного Херсона. Защитники Украины метко бьют по скоплениям захватчиков артиллерией на южном направлении, рассказал Арестович.

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