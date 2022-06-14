ВСУ отбили две вертолетные атаки и провели воздушный бой с российским Су-35

Российский истребитель Су-35 выпустил ракету "воздух-воздух" по паре украинских Ми-8 / Фото: из открытых источников

Российские оккупанты совершили две вертолетные атаки парами вертолетов Ми-8 по украинским позициям в Николаевской и Херсонской областях.

Как сообщает оперативное командование Юг в Facebook, в районе Снегиревки 13 мая произошло воздушное сражение.

"Из истребителя Су-35 была выпущена ракета "воздух-воздух" по паре наших Ми-8. Вертолетам удалось увернуться. Противник, экономя ракеты, ретировался", - говорится в сообщении.

В течение суток продолжались попытки воздушной разведки с помощью беспилотников. Вдобавок к сбитому утром над Николаевом Орлану-10 в Херсонской области зенитно-ракетное подразделение приземлило еще один БПЛА, а из стрелкового оружия был уничтожен обычный квадрокоптер.

В целом, при выполнении огневых задач противнику нанесены потери в количестве 28 оккупантов и 10 единиц техники, среди которых, кроме воздушных "разведчиков", гаубица "Мста-Б", командно-штабная машина, 5 единиц бронированной и другой автомобильной техники.

Результаты двух авиационных ударов в Николаевской и Херсонской областях по скоплению живой силы и вражеской техники уточняются.

Как сообщал Главред, в Запорожской области украинские воины уничтожили три вертолета оккупантов ‒ два "Ка-52" и один "Ми-8".

Ранее бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ сбили агрессорский вертолет Ка-52. Экипаж вражеского летательного средства погиб на месте.

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