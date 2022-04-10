ВСУ сокрушили "Терминатора": под Киевом уничтожили штурмовой вертолет РФ с экипажем

Возле обломков вертолета лежат скелеты сгоревших российских летчиков – членов экипажа.
В районе Макарова Киевской области Вооруженные силы Украины уничтожили вертолет российских оккупантов Ми-8.
Фото с обломками сгоревшей машины в своем Facebook опубликовал фотограф Ефрем Лукацкий.
"Фрагменты российского военного вертолета замечены возле Макарова вблизи Киева", - говорится в подписи к фото.
Обратим внимание, что возле обломков вертолета лежат скелеты сгоревших российских летчиков – членов экипажа.
Добавим, что по данным советника главы МВД Антона Геращенко, в районе Макарова ВСУ сбили вертолет РФ Ми-8 модификации Терминатор.
Читайте такжеСмертельный "укус" Осы: ВСУ уничтожили вертолет российских оккупантов
Вертолет Ми-8
Разработан в начале 1960-х годов. Самый массовый двухдвигательный вертолёт в мире, входит в список самых массовых вертолётов в истории авиации.
В конце 1990-х годов был создан военный "штурмовой" вариант Ми-8АМТШ (экспортное название - Ми-171Ш), который под названием Терминатор.
Вертолеты Ми-8АМТШ предназначены для транспортировки личного состава, снаряжения и грузов (в том числе на подвеске).
Читайте еще:
- Приземлили "Аллигатора": ВСУ на Киевщине уничтожили вертолет РФ
- "Качественно отработал": на Харьковщине вертолет РФ уничтожил свои позиции
- "Тимурчик, ты где находишься?": в Беларуси пилот военного вертолета РФ улетел в сторону Украины