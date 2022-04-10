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ВСУ сокрушили "Терминатора": под Киевом уничтожили штурмовой вертолет РФ с экипажем

10 апреля 2022, 17:16

Возле обломков вертолета лежат скелеты сгоревших российских летчиков – членов экипажа.

Ми-8АМТШ
Ми-8АМТШ / dfnc.ru

В районе Макарова Киевской области Вооруженные силы Украины уничтожили вертолет российских оккупантов Ми-8.

Фото с обломками сгоревшей машины в своем Facebook опубликовал фотограф Ефрем Лукацкий.

"Фрагменты российского военного вертолета замечены возле Макарова вблизи Киева", - говорится в подписи к фото.

Обратим внимание, что возле обломков вертолета лежат скелеты сгоревших российских летчиков – членов экипажа.

Добавим, что по данным советника главы МВД Антона Геращенко, в районе Макарова ВСУ сбили вертолет РФ Ми-8 модификации Терминатор.

Читайте такжеСмертельный "укус" Осы: ВСУ уничтожили вертолет российских оккупантов

/ Facebook/efrem.lukatsky

Вертолет Ми-8

Разработан в начале 1960-х годов. Самый массовый двухдвигательный вертолёт в мире, входит в список самых массовых вертолётов в истории авиации.

В конце 1990-х годов был создан военный "штурмовой" вариант Ми-8АМТШ (экспортное название - Ми-171Ш), который под названием Терминатор.

Вертолеты Ми-8АМТШ предназначены для транспортировки личного состава, снаряжения и грузов (в том числе на подвеске).

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Макаров Ми-8 сбитый вертолет война России и Украины
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