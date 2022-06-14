Армия РФ хочет пробить путь с Богородичного на Славянск: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

В Генштабе рассказали о ситуации на фронте/ УНИАН, Генштаб ВСУ

Российские захватчики на Славянском направлении основные силы бросили на то, чтобы установить полный контроль над населенным пунктом Богородичное и создать условия для развития наступления на Славянск.

Также оккупанты на этом направлении ведут обстрелы из артиллерии возле Дубровного, Карнауховки, Новой Дмитровки и Вернополья. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на утро 14 июня.

На Лиманском направлении захватчики перегруппировываются, они планируют наступать в направлениях Лиман – Райгородок и Ямполь – Северск.

Противник усилил свои войска на Северодонецком направлении – в район населенных пунктов Кременная – Рубежное перебросили до двух батальонных тактических групп.

Противник продолжает штурмовать город Северодонецк. Оккупанты пытаются закрепиться в центральной части города.

На Бахмутском направлении захватчики ведут обстрелы украинских позиций из артиллерии. Так, они обстреливают позиции ВСУ в районах населенных пунктов Возрождение, Новолуганское и Бахмут. Враг имеет частичный успех и закрепляется в населенном пункте Возрождение. Оккупанты продолжают штурм в направлении Возрождение – Вершина.

Враг не вел активных действий на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях однако там противник еще больше применяет авиацию и артиллерию, чтобы сковать украинские войска.

На Южнобугском направлении российские военные пытаются удержать рубежи, которые они успели занять, и не дать украинским воинам провести контрнаступление.

На Криворожском направлении оккупанты заминировали побережье реки Ингулец по рубежу Давидов Брод – Калиновское.

"На Николаевском направлении, в районах населенных пунктов Станислав, Томина Балка, Опытное Херсонской области, враг развернул до двух реактивных батарей и одной батареи ствольной артиллерии. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится пять носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", – отметили в Генштабе ВСУ.

Читайте такжеВойна станет позиционной: Жданов сказал, когда РФ ослабит наступлениеНа Северском направлении оккупанты усилили свои войска. Так, к подразделению из состава 1 танковой армии Западного военного округа, который поставили прикрывать российско-украинскую границу в Брянской и Курской областях, добавили две батальонные тактические группы из состава воздушно-десантных войск.

"На Харьковском направлении враг основные усилия сосредоточивает на ведении позиционной обороны и недопущении дальнейшего продвижения подразделений Сил обороны к границе. Захватчики осуществили огневое поражение, в частности задействовали армейскую авиацию, в районах населенных пунктов Рубежное, Русская Лозовая, Байрак и Дементиевка", – сообщили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что украинские военные сейчас находятся в 18 километрах от временно оккупированного Херсона. Защитники Украины метко бьют по скоплениям захватчиков артиллерией на южном направлении, рассказал Арестович.

Напомним, российские оккупанты в ночь на вторник, 14 июня, ударили "Ураганами" по жилым домам в двух районах Днепропетровской области.

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