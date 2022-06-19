Джонсон предложил Западу план из 4 пунктов для завершения войны в Украине/ Офис президента, Генштаб ВСУ

Украина может нуждаться в долгосрочной поддержке на фоне затяжной войны с Россией. Путин перешел к военной кампании на истощение, поэтому другие государства должны предоставлять Украине ресурсы, чтобы она выстояла и одержала победу над агрессором.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей колонке, которая была опубликована в авторитетном издании The Sunday Times. При этом он отметил, что Западу выгодно, чтобы Путин продолжал пребывать в своих иллюзиях и думать, будто он сможет победить украинское войско грубой силой.

Джонсон предложил Западу четыре пункта, которые, по его словам, нужно выполнить, чтобы помочь Украине выстоять в войне, перехватить инициативу и в конечном итоге победить врага.

1.Запад должен предоставить Украине всё необходимое вооружение, боеприпасы и снаряжение. Кроме этого, нужно организовать обучение украинских военных.

Джонсон подчеркнул, что Великобритания планирует обучать около 10 тысяч украинских военнослужащих в течение 120 дней – такое количество равняется количеству военных из Украины, которые прошли такое обучение за 7 лет перед полномасштабным вторжением России.

2. Запад должен предоставить Украине финансовую помощь, чтобы она могла сохранить стабильность своих государственных институтов. Ведь украинскому правительству нужно содержать социальную инфраструктуру, платить зарплаты и пенсии, а также оплачивать восстановление зданий, которые были разрушены в результате российского вторжения.

3. Запад должен обеспечить маршруты по суше, которыми можно будет экспортировать продовольствие с Украины, прежде всего зерно, чтобы таким образом сохранить на плаву украинскую экономику.

4. Великобритания вместе с союзниками должна разблокировать украинские морские порты и помочь немедленно вывезти 25 миллионов тонн пшеницы и кукурузы, которые нужны наименее развитым странам мира. Джонсон подчеркнул, что из-за блокады Россией Черноморского побережья Украины этим государствам грозит голод.

"Всё должно двигаться к единой цели. Мы должны укрепить наших украинских друзей, чтобы они смогли закончить эту войну на тех условиях, которые озвучил президент Зеленский. Это должно стать нашим определением успешного завершения войны", – подчеркнул премьер-министр Великобритании.

Ранее в Генштабе сообщали, что воины ВСУ отвергли силы оккупантов на четырех направлениях фронта. Захватчики обстреляли позиции украинских военных возле ряда населенных пунктов, а в нескольких местах били ракетами. При этом россияне для оправдания разрушения гражданских объектов в Украине продолжают врать о расположении воинских подразделений в школах, больницах и церквях.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины может затянуться на годы. Однако поддержка Украины другими государствами не должна останавливаться.

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