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Саммит по статусу страны-кандидата для Украины: Шольц инициирует упрощение вступления в ЕС

19 июня 2022, 11:51

Евросоюз в будущем не сможет принимать все решения исключительно единогласным голосованием, сказал Олаф Шольц.

Шольц ЕС
Евросоюз должен модернизировать свои структуры, чтобы подготовиться к расширению блока - Шольц / Коллаж Reuters

Европейскому Союзу следует провести работу, направленную на подготовку к расширению блока и облегчению вступления в наднациональное образование новых государств. ЕС следует обновить свои структуры и механизмы принятия решений. В будущем невозможно будет что-то решать путем единогласного голосования всех страны. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Как сообщает DPA, он сказал о том, что Евросоюзу следует провести подготовку к расширению своего блока, а также облегчить вступление государств.

Читайте такжеПланы удара по РФ и газовому эмбарго: у Зеленского сделали заявление по итогам визита лидеров ЕСПо его словам, готовиться нужно как самому ЕС, так и государствам-кандидатам на вступление в наднациональное образование.

"Чтобы это произошло (расширение блока, - ред.), ЕС должен модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Невозможно будет в будущем решать единогласным голосованием все, что решается единогласно сегодня", - сказал Шольц.

Олаф Шольц выразил надежду, что ему удастся выступить с такой инициативой на саммите Евросоюза, который должен состояться 24 и 25 июня, когда 27 участников объединения рассмотрят заявки на предоставление статуса страны-кандидата в ЕС для Украины, Молдовы и Грузии.

Статус страны-кандидата в ЕС для Украины

Европейская комиссия в пятницу, 17 июня, вынесла рекомендацию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата для вступления в Евросоюз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен официально сделала заявление о том, что Киев выполнил уже 80% требований ЕС. Теперь украинское государство должно поработать над реформами в сферах верховенства права, борьбы с коррупцией, а также влиянием крупных бизнес-групп на политику.

Президент Владимир Зеленский поддержал решение Еврокомиссии. По его словам, теперь Украина ожидает на положительный вердикт Европейского совета.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что для начала переговоров по вступлению Украины в Евросоюз нужно перейти к выполнению перечня требования. Среди них реформа Конституционного суда, борьба с коррупцией, назначение руководителей антикоррупционных органов и решение других вопросов.

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