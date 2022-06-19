Ракетная атака на Днепропетровщине: взорвался резервуар с топливом, есть погибший и пострадавшие

Из-за вражеской ракеты, попавшей в нефтебазу, 13 человек получили ранения. Один человек в тяжелом состоянии.
На нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области, где пожарные еще с вечера 18 июня пытаются погасить сильный пожар после ракетного обстрела со стороны оккупантов, взорвался резервуар с топливом.
В результате погиб один спасатель и еще двое получили сильные ожоги. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"К сожалению, есть печальные новости. Только что взорвался резервуар с топливом в Новомосковском районе. Там спасатели 14-й час борются с пожаром, который вызвала ракетная вражеская атака. Один спасатель погиб, двое с ожогами госпитализированы", – говорится в сообщении.
Всего от ракетной атаки пострадали 13 человек.
В каком состоянии пострадавшие
Как рассказали в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области, пострадали 11 гражданских, один человек в тяжелом состоянии.
"Из-за ракетной атаки по нефтебазе пострадали 11 гражданских. В частности, 1 человек – в тяжелом состоянии, 6 человек – средней тяжести. Они в больнице. Еще 4 человека – с легкими поражениями", – говорится в сообщении.
Ракетная атака по нефтебазе на Днепропетровщине
Напомним, вечером в субботу, 18 июня, российские военные обстреляли Новомосковский район Днепропетровской области. Они попали ракетами по местной нефтебазе.
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