"Ответ для Путина будет очень печальным": эксперт оценил новые ядерные угрозы Кремля

Ответ для Путина будет очень печальным - эксперт / коллаж ua.depositphotos.com

Свежие заявления диктатора Путина о том, что Россия якобы "не угрожает миру ядерным оружием", но готова его применить "в случае угрозы суверенитету" ‒ всего лишь не более чем риторика и инерция мышления. Об этом в комментарии "24 каналу" заявил известный российский правозащитник и оппозиционер Марк Фейгин.

Но, по его словам, это не отнюдь автоматически не означает, что Владимир Путин не собирается в принципе никогда отдавать приказ об использовании ядерного оружия.

"Но, если у тебя уже есть "дубинка", ты ее показывай реже. Не надо этим угрожать так часто, будучи не в состоянии реально ее применить", – считает Фейгин.

Как объяснил правозащитник, если вдруг диктатор захочет ударить тактическим ядерным оружием, например, когда ВСУ будут наступать во временно оккупированный русскими Херсон, то "ответ для него будет очень печальным".

"В таком случае не будут исключать адекватный ответ. Лондон, Америка и Европа не будут стоять в стороне", – подытожил Фейгин.

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Угроза применения Россией ядерных бомб

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сделал заявление, согласно которому РФ может перейти к применению тактического ядерного оружия. По словам украинского гаранта, мировые политики ведут подготовку к такому возможному сценарию. При этом ситуация с угрозами Москвы может привести к тому, что появятся новые ядерные державы.

Позднее генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг считает, что угроза ядерного удара со стороны РФ присутствует. Впрочем, если Россия, которая все же признает, что ядерная война не будет выигрышной, пойдет на реализацию такого шага, конфликт будет носить совсем другой характер.

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