"Козявки из носа достал и шарики катает": Путин опозорился на всю Россию

Путин опозорился на всю Россию / скриншот

Российского диктатора Владимира Путина подловили на странном занятии во время Экономического форума. Президент страны-агрессора России или грыз ногти, или ел козявки.

Отвратительный момент во время ПМЭФ показал на своем телеграм-канале публицист и журналист Алескандр Незворов.

"Несмотря на санкции, в любых условиях процветает козяводобывающая промышленность. В самом финале видео: симонян догадалась о том,что опять будет блюдом номер один на ужине ПМЭФ", - написал он в подписи к кадрам.

Примечательно, что все происходило время выступления главной пропагандистки Кремля Маргариты Симоньян.

Пользователи сети были шокированы таким поведением российского диктатора.

"Странно, что не съел", "Скоро будет на прямых эфирах рыгать и чесать яйца", "Какой народ такой и президент", "Козявки из носа достал и разглядывает, шарики катает", "Когда похоронил экономику и сидишь скучаешь на экономическом форуме", - писали в комментариях под видео.

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Напомним, российский комик и шоумен Максим Галкин, который сейчас гастролирует по Израилю, метко высмеял Владимира Путина.

Во время своего выступления Галкин предложил идею памятника российскому диктатору.

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