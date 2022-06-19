"Козявки из носа достал и шарики катает": Путин опозорился на всю Россию

Российского президента поймали в самый неподходящий момент.
Российского диктатора Владимира Путина подловили на странном занятии во время Экономического форума. Президент страны-агрессора России или грыз ногти, или ел козявки.
Отвратительный момент во время ПМЭФ показал на своем телеграм-канале публицист и журналист Алескандр Незворов.
"Несмотря на санкции, в любых условиях процветает козяводобывающая промышленность. В самом финале видео: симонян догадалась о том,что опять будет блюдом номер один на ужине ПМЭФ", - написал он в подписи к кадрам.
Примечательно, что все происходило время выступления главной пропагандистки Кремля Маргариты Симоньян.
Пользователи сети были шокированы таким поведением российского диктатора.
"Странно, что не съел", "Скоро будет на прямых эфирах рыгать и чесать яйца", "Какой народ такой и президент", "Козявки из носа достал и разглядывает, шарики катает", "Когда похоронил экономику и сидишь скучаешь на экономическом форуме", - писали в комментариях под видео.
Напомним, российский комик и шоумен Максим Галкин, который сейчас гастролирует по Израилю, метко высмеял Владимира Путина.
Во время своего выступления Галкин предложил идею памятника российскому диктатору.
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