ВСУ потеряли контроль над Метелкиным вблизи Северодонецка

На Луганщине продолжаются ожесточенные бои / Фото t.me/luhanskaVTSA

По состоянию на утро 20 июня вокруг Северодонецка и Лисичанска продолжаются ожесточенные бои. Вооруженные силы Украины потеряли контроль над поселком Метелкино вблизи областного центра.

"Потерян контроль над Метелкиным вблизи Северодонецка, а в промзоне города - ад от обстрелов", - сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты усилили артиллерийские и авиационные обстрелы. Мощно стреляют по Северодонецкой промзоне и окраинам города.

"То же самое в районах Тошковки и Устиновки, потому что орки хотят осуществить там прорыв, и для этого стянули туда большое количество техники", - добавил он.

Гайдай рассказал, что российская армия обстреливает Лисичанск из тяжелой артиллерии - "Смерчей", "Урагоанов", точки "У". В городе - большие разрушения.

Там продолжается "тихая" эвакуация силами работников военных администраций, полицейских, спасателей и волонтеров. Из населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия, людей вывозят военные на бронированной технике.

"Орки продолжают использовать "ползучую" тактику - Луганщину уничтожают из всего возможного оружия", - добавил Гайдай.

Как сообщал Главред, утром 20 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что российские захватчики развернули возле границы с Украиной со стороны территории РФ дивизион зенитно-ракетных комплексов C-300. На фронте усилились обстрелы как из артиллерии, так и из авиации. Ряд населенных пунктов россияне обстреляли ракетами.

Захватчики продолжают сосредотачивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях на Донбассе. Там интенсивно применяют авиацию. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк.

В Северодонецке на Луганщине только за неделю (с 13 по 19 июня) украинские военные ликвидировали 28 кадыровцев из чеченского отряда "Ахмат".

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