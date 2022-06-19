ЗРК Patriot могут закрыть небо над западом Украины: эксперт оценил заявление Польши

Польша может закрыть небо над западом Украины / скриншот

Польша, как и Румыния, имеют мощности, чтобы закрыть небо над западными областями Украины.

Военный эксперт Александр Мусиенко напомнил, что такие предложения звучали еще в марте и апреле, тогда речь шла о размещении миротворческой миссии НАТО на территориях, где не велись активные боевые действия, а также рассматривался вариант концепции "закрытия неба", пишет ТСН.

"Теоретически, если посмотреть на польские системы ПВО, у них такие возможности есть. У них есть системы ЗРК Patriot, как и в Румынии. Эти страны могут сместить свои системы и выполнять ту функцию, что частично мониторить и закрывать частично небо в этих местах", - пояснил Мусиенко.

Читайте также"Сами закрыли небо": Украина уже уничтожила 3 воздушные армии российских оккупантов – АрестовичОн подчеркнул, что такая возможность является теоретической и надо учитывать позиции Альянса по этому вопросу и позицию США, где производятся эти системы.

"Поэтому насколько они будут согласны, как будут использованы такие системы. Здесь возникают вопросы, но если разрешение дадут, то теоретически это будет возможно в отношении нескольких западных областей нашего государства", - отметил эксперт.

Польша может закрыть небо над западом Украины

Экс-руководитель Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей заявил, что Польша может организовать противоракетную защиту над западными областями Украины. Это может произойти в том случае, если РФ продолжит атаковать ракетами большой дальности пограничные районы Украины, которые граничат с Польшей.

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