Поехал искать приключений в Украину: ВСУ "задвухсотили" российского "атамана"

Владислав Нутрецов воевал в Афганистане, а потом отправился добровольцем на Донбасс. Ликвидирован во время минометного обстрел в районе Волновахи.
В Украине ликвидирован "атаман" так называемых российских "казаков" из Анапы Владислав Нутрецов.
Как написал 20 июня в Twitter полковник Вооруженных сил Украины, блогер Анатолий Штефан, Нутрецов "бросил жену и коня" и отправился "искать приключений".
"Где быстро был официально денацифицирован и демилитаризован", – сообщил Штефан.
Российские пропагандистские СМИ также пишут о гибели Нутрецова. Отмечается, что ему было 55 лет, он возглавлял "казачье общество Южного и Западного округов Анапы".
Нутрецов воевал в Афганистане, а потом отправился добровольцем на Донбасс в составе "сводного казачьего батальона Кубань". Погиб во время минометного обстрел в районе Волновахи в конце мая.
Как сообщал Главред, украинские военные уничтожили группу элитного спецназа ФСБ. "Денацифицирован и демилитаризован" в том числе и старший оперуполномоченный 2-го отдела управления "А" центра спецназначения ФСБ Илья Цуприк с позывным "Термит".
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