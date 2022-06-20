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Врагу не удается прорваться: армия Украины контрнаступает на войска РФ в Запорожской области

20 июня 2022, 14:18

Линия фронта выравнивается, в течение ближайших недель ВСУ намерены ломать противника, сказал Родион Кудряшов.

ВСУ
Оккупационные войска России в Запорожской области пытаются идти на прорыв, но безуспешно - Кудряшов / коллаж фото УНИАН, Минобороны РФ

Силы обороны Украины в Запорожской области переходят к контрнаступательным действиям. Идет продвижение и оттеснение вражеских военных подразделений. Войска России обстреливают мирные села на передовой. Оккупантам не удается осуществить прорывы в направлении украинских войск. Линия фронта выравнивается, в ближайшие недели ВСУ будут ломать противника с целью давления по всей линии столкновения и продвижения вперед. Об этом заявил командир подразделения Азов Родион Кудряшов.

В эфире Эспрессо он рассказал о том, что в Запорожской области украинские войска переходят из активной обороны к контрнаступательным действиям. Идет продвижение и оттеснение вражеских подразделений. Враг обстреливает мирные села, которые находятся на передовой. Оккупационные войска пытаются осуществлять прорывы, однако безуспешно.

Читайте такжеРФ нанесла ракетный удар по Запорожью"В Запорожской области мы переходим из активной обороны к наступательным действиям. Мы продвигаем передовые позиции и жмем врага как можно дальше. Противник обстреливает мирные села, которые находятся на передовой. Врагу не удается совершать прорывы на нашем направлении", - сказал Кудряшов.

По его словам, линия фронта выравнивается, идут позиционные бои. Планы на ближайшие недели – ломать вражеские войска, оказывать давление по всей линии боевых столкновений и реализовывать маневры для продвижения вперед.

"Линия фронта выравнивается и становится похожа на позиционную войну. В ближайшие недели командиры планируют ломать противника. Инициативные группы будут провоцировать врага, выявлять огневые точки и угнетать их. Важно проявлять инициативу, забирать динамику, давить на противника по всей линии столкновения и двигаться вперед" , - подчеркнул Родион Кудряшов.

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Ситуация в Запорожской области

В Центре противодействия дезинформации при СНБО ранее заявили, что Россия на оккупированных территориях Запорожской области распространяет газеты с фальшивыми "заявлениями" якобы главнокомандующего ВСУ Залужного и советника главы Офиса президента Арестовича. Фейковые сведения содержат их якобы "цитаты" о "потере Запорожья" и "отчаянии среди военных".

В штабе обороны Запорожского края 19 июня рассказали о мощном ударе ВСУ по оккупационных войсках России. В частности, украинские войска уничтожили вражеские БМП, танки, Тигры, РСЗО Град, автомобильную технику и минометы М120. Ликвидирован 31 российский военный. Ранения получили 43 россиянина.

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что силы обороны Украины в Запорожской области продвинулись на 10 километров в сторону Мелитополя. По его словам, с Запада приходит много оружия, поставки которого приближают украинские войска к победе. Федоров убежден в освобождении захваченных Херсона и Мелитополя в ближайшие недели.

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