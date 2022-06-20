В оккупированном Донецке прогремели взрывы: горит склад боеприпасов

По данным очевидцев детонация происходит на территории микрорайона Азотный.
В понедельник, 20 июня, во временно захваченного Россией Донецке прогремели несколько мощных взрывов.
Как сообщает Telegram-канал Типичный Донецк, в городе начался пожар на складе боеприпасов. Кроме того, также были слышны взрывы.
При этом в Сети очевидцы уже опубликовали фото и видео взрывов.
Обратим внимание, что по их данным, детонация происходит на территории микрорайона Азотный.
"На Азотном продолжает детонировать БК. В некоторых домах повылетали стекла", – говорится в одном из сообщений.
Как сообщал Главред, 10 июня в оккупированном Россией Донецке прогремел взрыв возле офиса главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина.
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Автор: Алексей Тесля