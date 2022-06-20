Буряты и чеченцы устроили перестрелку на Запорожье: есть погибшие и раненые

В рядах оккупантов вспыхнул конфликт, который закончился кровопролитием.
Оккупанты облегчили работу Вооруженным силам Украины в Запорожской области и сами же "проредили" свои ряды.
В городе Пологи буряты и чеченцы обстреляли друг друга. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что среди бурятов и чеченцев, воюющих против Украины на стороне РФ, вспыхнул конфликт. Вследствие этого они схватились за оружие и обстреляли друг друга.
Из-за перестрелки есть погибшие и раненые как среди одних, так и среди других.
Ранее сообщалось, что украинские воины ликвидировали под Изюмом оккупантов из Кантемировской танковой дивизии. Задачу успешно выполнили военные бригады "Холодный Яр".
Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по "вышкам Бойко" – двух буровых башнях, которыми после незаконного захвата их в 2014 году Россия пользовалась по сей день.
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