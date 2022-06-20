Никакого Минска-3 – Зеленский Путина убеждать ни в чем не будет: Ермак поставил России условия

Зеленский не собирается в чем-то убеждать Путина, будут совсем другие переговоры - Ермак / Коллаж фото ОП, Reuters

Украина не собирается подписывать с Россией документы, которые являются аналогом Минских соглашений. Президент Владимир Зеленский готов к переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным, однако встреча может состояться тогда, когда Москва будет готова к такой дискуссии. Зеленский ни в чем не будет убеждать Путина. Киев требует прекращения войны, вывода российских войск и восстановления территориальной целостности украинского государства. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью Левому берегу он рассказал о том, что для официального Киева неприемлем вариант подписания с Москвой некоего "Минска-3". Переговоры Зеленского и Путина пройдут только тогда, когда Кремль к ним будет готов. Момент диалога определится на поле боя.

Читайте такжеПоражение Украины обернется новым ударом России: Зеленский предупредил Запад о нападении ПутинаПо его словам, требования Украины к России не меняются. Российскому государству следует прекратить войну и вывести свои войска. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена.

"Условия не изменились. Для нас принципиально прекращение войны, вывод российских войск и восстановление нашей территориальной целостности. Как только мы будем видеть, что они готовы, действительно готовы это обсуждать… Президент много раз говорил и остается на той же позиции, что готов к таким переговорам. Но мы же понимаем, что момент этих переговоров также будет определяться на фронте, поэтому главное сегодня то, что происходит там", - объяснил ситуацию Ермак.

Также он добавил, что Зеленский на переговорах с Путиным не собирается в чем-то убеждать главу Кремля. Встреча состоится тогда, когда появятся нужные условия.

"Переговоры возможны только тогда, когда будут соответствующие условия… Это не о том, чтобы кого-то убеждать в чем-то", - подчеркнул Андрей Ермак.

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Встреча Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский 14 июня заявил, что у него нет большого желания вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Но если Москва действительно намерена прекратить войну, диалог должен состояться. Киев готов к формату, которые предусматривает завершение военных действий и выход войск РФ с украинских территорий.

Можем говорить с посредниками, можем говорить без посредников. Мне, честно говоря, все равно, если Российская Федерация готова закончить войну, а значит - выйти с наших территорий. В любой момент к такому формату лично я готов", - подчеркнул Зеленский.

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков сказал, что встреча президента Владимира Путина с украинским гарантом Владимиром Зеленским действительно может состояться. Отсрочку встречи Москва объясняет якобы необходимостью тщательной подготовки и наличием, мол, "определенных условий".

"Никто такую возможность не отвергает, но она требует соответствующих условий, а главное очень-очень-очень тщательной подготовки", - сказал Ушаков.

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