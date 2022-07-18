Осколок прошил бедро: на Донбассе девочка-подросток закрыла телом братика от обстрела

По словам детского омбудсмена Николая Кулебы, кроме девочки еще 15 детей получили осколочные ранения разной тяжести во время обстрела пляжа.
Вблизи от города Часов Яр (Донецкая область) российские оккупанты обстреляли пляж, на котором отдыхали местные жители ‒ многие с детьми. Когда прогремел взрыв, 14-летняя девочка Аня закрыла собой младшего 10-летнего брата Егора, на своей странице в Facebook написал детский омбудсмен Николай Кулеба.
Осколок русского снаряда попал девочке в бедро. Волонтеры организации Save Ukraine эвакуировали Аню с мамой в больницу в Покровске. И взяли семью под опеку до полного выздоровления и восстановления девочки.
"Во время своей командировки во Львов я имел возможность лично познакомиться с Аней и поддержать ее: встретил семью на вокзале, мы вместе с Аней и ее мамой ездили на плановые осмотры, перевязки и консультации по реабилитации. Поэтому, я уверен, у Ани все будет хорошо!" – написал Кулеба.Читайте такжеКоличество погибших увеличивается: в Часовом Яру из-под завалов вытащили уже 45 тел
Удар РФ по Часовом Яру
Напомним, оккупанты вечером 9 июля из Ураганов обстреляли город Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Ракеты попали в 5-этажку. В доме полностью разрушены два подъезда.
Вследствие этого в городе Часов Яр была разрушена многоэтажка, а под ее завалами оказались минимум три десятка человек, в том числе и 9-летний ребенок.
По состоянию на 15:00 12 июля на месте происшествия были обнаружены тела 38 погибших, спасены из-под завалов 9 человек.
Другие новости:
- Высокоточно ударили по ВСУ: в РФ военный пропагандист выдал циничный фейк об ударе по Часовому Яру
- В Часовом Яре достали из-под завалов уже 24 погибших, в руинах ищут 9-летнего мальчика
- Кровавый обстрел РФ Часового Яра: из-под завалов достали тела 38 погибших