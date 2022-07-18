Осколок прошил бедро: на Донбассе девочка-подросток закрыла телом братика от обстрела

На Донбассе девочка-подросток закрыла телом братика об обстрела / Ryan Booth / flickr.com / Save Ukraine

Вблизи от города Часов Яр (Донецкая область) российские оккупанты обстреляли пляж, на котором отдыхали местные жители ‒ многие с детьми. Когда прогремел взрыв, 14-летняя девочка Аня закрыла собой младшего 10-летнего брата Егора, на своей странице в Facebook написал детский омбудсмен Николай Кулеба.

Осколок русского снаряда попал девочке в бедро. Волонтеры организации Save Ukraine эвакуировали Аню с мамой в больницу в Покровске. И взяли семью под опеку до полного выздоровления и восстановления девочки.

"Во время своей командировки во Львов я имел возможность лично познакомиться с Аней и поддержать ее: встретил семью на вокзале, мы вместе с Аней и ее мамой ездили на плановые осмотры, перевязки и консультации по реабилитации. Поэтому, я уверен, у Ани все будет хорошо!" – написал Кулеба.Читайте такжеКоличество погибших увеличивается: в Часовом Яру из-под завалов вытащили уже 45 тел

Удар РФ по Часовом Яру

Напомним, оккупанты вечером 9 июля из Ураганов обстреляли город Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Ракеты попали в 5-этажку. В доме полностью разрушены два подъезда.

Вследствие этого в городе Часов Яр была разрушена многоэтажка, а под ее завалами оказались минимум три десятка человек, в том числе и 9-летний ребенок.

По состоянию на 15:00 12 июля на месте происшествия были обнаружены тела 38 погибших, спасены из-под завалов 9 человек.

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