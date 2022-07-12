Количество погибших увеличивается: в Часовом Яру из-под завалов вытащили уже 45 тел

В Часовом Яру погибли уже 45 человек / Донецкая ОВА, ГСЧС Украины

В Часовом Яру Донецкой области увеличилось количество погибших в результате обстрела российскими оккупантами. Спасатели вытащили из-под завалов еще 7 тел. Таким образом, в результате обстрела погибли минимум 45 человека. Об этом сообщили спасатели.

"По состоянию на 19:30 обнаружены тела еще 4 погибших (всего обнаружены тела 45 погибших, из них 1 ребенок), спасены из-под завалов 9 человек", – говорится в сообщении.

Спасатели разобрали уже более 420 т разрушенных элементов дома.

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Удар РФ по Часовом Яру

Напомним, оккупанты вечером 9 июля из Ураганов обстреляли город Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Ракеты попали в 5-этажку. В доме полностью разрушены два подъезда.

Вследствие этого в городе Часов Яр была разрушена многоэтажка, а под ее завалами оказались минимум три десятка человек, в том числе и 9-летний ребенок.

По состоянию на 15:00 12 июля на месте происшествия были обнаружены тела 38 погибших, спасены из-под завалов 9 человек.

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