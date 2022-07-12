Кровавый обстрел РФ Часового Яра: из-под завалов достали тела 38 погибших

Проведена расчистка и разбор более 400 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются.
Число погибших в результате ракетного удара российских оккупантов по пятиэтажке в городе Часов Яр Донецкой области возросло до 38.
Как рассказали в Главном управлении ГСЧС Украины в Донецкой области, по состоянию на 15:00 спасателями обнаружено и изъято из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-ти этажного жилого дома 38 погибших людей, из них – 1 ребенок (мальчик около 9 лет), спасены из-под завалов 9 человек.
По данным ГСЧС, проведена расчистка и разбор более 400 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются.
Удар РФ по Часовому Яру
Напомним, оккупанты вечером 9 июля из Ураганов обстреляли город Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Ракеты попали в 5-этажку. В доме полностью разрушены два подъезда.
Вследствие этого в городе Часов Яр была разрушена многоэтажка, а под ее завалами оказались минимум три десятка человек, в том числе и 9-летний ребенок.
По состоянию на 11:00 12 июля на месте происшествия были обнаружены тела 35 погибших, спасены из-под завалов 9 человек.
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