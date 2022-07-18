"Замороженный" конфликт вызовет еще более кровавую войну между Украиной и РФ - Подоляк

"Замороженный" конфликт вызовет еще более кровавую войну между Украиной и РФ / УНИАН, Офис президента

Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака, заявил ‒ любой "замороженный" конфликт Украины с Россией будет означать возвращение горячей фазы войны уже через несколько лет. Свое мнение чиновник выразил в посте в Twitter.

"Украина – не Корея, Россия – не КНДР. Разный контекст, разные масштабы. Любой замороженный конфликт будет означать возвращение войны через несколько лет — более подготовленной и кровавой", — говорится в тексте.

Подоляк утверждает ‒ окончательно закончить войну и восстановить безопасность в Европе можно только освободив украинские территории и нанести полное поражение России.

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Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что руководство страны-агрессора РФ после неудачной попытки захватить Киев попытается установить линию разделения между неоккупированными и оккупированными регионами Украины по "корейскому" сценарию.

Позднее Буданов говорил, что первые победы Украины в войне против России можно будет увидеть уже в ближайшее время - в августе этого года.

"В августе вы увидите, весь мир в принципе увидит первые победы Украины. Первый перелом", - отметил разведчик.

Позднее адмирал в отставке Джеймс Ставридис ‒ бывший главком войск НАТО в Европе ‒ говорил: война между Украиной и Россией подойдет к концу через четыре месяца - полгода и переформатируется в "замороженный" конфликт по типу Кореи.

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