Через 4-6 месяцев война Украины с Россией прекратится и станет "замороженной" - бывший главком НАТО

Через 4-6 месяцев война Украины с Россией прекратится и станет "замороженной" / pixabay

Адмирал в отставке Джеймс Ставридис ‒ бывший главком войск НАТО в Европе полагает, что война России против Украины, по всей вероятности, подойдет к концу через четыре месяца - полгода и переформатируется в "замороженный" конфликт по типу Кореи. Об этом сообщает портал Business Insider.

Как говорит Ставридис, украинская армия оказывает крайне сильное сопротивление оккупантам, а планы хозяина Кремля Владимира Путина несколько раз доказали свою неэффективность.

"Путин получил немного территории по сравнению с тем, с чего начал конфликт. Я вижу, что это ведет к окончанию "Корейской войны", то есть к перемирию, милитаризованной зоне между двумя сторонами, продолжающейся враждебности, своего рода замороженному конфликту. Увидим это в течение четырех или шести месяцев. Ни одна из сторон не может выдержать намного дольше", — сказал он.

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Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что руководство страны-агрессора РФ после неудачной попытки захватить Киев попытается установить линию разделения между неоккупированными и оккупированными регионами Украины по "корейскому" сценарию.

Позднее Буданов говорил, что первые победы Украины в войне против России можно будет увидеть уже в ближайшее время - в августе этого года.

"В августе вы увидите, весь мир в принципе увидит первые победы Украины. Первый перелом", - отметил разведчик.

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