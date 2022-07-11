Путин одобрил раздачу паспортов РФ гражданам Украины в упрощенном порядке

Владимир Путин подписал указ о паспортах РФ для граждан Украины / пресс-служба ГПСУ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий гражданам Украины обращаться за получением гражданства РФ в упрощенном порядке.

Об этом сообщает РИА Новости. Документ вступает в силу с момента его подписания.

"Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке", - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что ранее получение гражданства РФ в упрощенном порядке разрешалось только гражданам Украины, проживающим на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Раздача паспортов РФ на захваченных территориях

Ранее Путин подписал указ, которым упрощается прием в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.

Соответствующий указ он подписал в среду, 25 мая. В указе отмечается о том, что российское гражданство теперь будут предоставлять по упрощенной процедуре не только для жителей так называемых "ЛНР" и "ДНР", но и для жителей Херсонщины и Запорожья.

Напомним, в Луганской области сейчас ведется принудительная паспортизация населения. У людей отбирают украинские паспорта и заставляют писать заявки на получение документа РФ, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Также ранее в Кабмине рассказали о судьбе украинцев с российскими документами.

Читайте также: