Путин одобрил раздачу паспортов РФ гражданам Украины в упрощенном порядке

Владимир Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий гражданам Украины обращаться за получением гражданства РФ в упрощенном порядке.
Об этом сообщает РИА Новости. Документ вступает в силу с момента его подписания.
"Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке", - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что ранее получение гражданства РФ в упрощенном порядке разрешалось только гражданам Украины, проживающим на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Раздача паспортов РФ на захваченных территориях
Ранее Путин подписал указ, которым упрощается прием в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.
Соответствующий указ он подписал в среду, 25 мая. В указе отмечается о том, что российское гражданство теперь будут предоставлять по упрощенной процедуре не только для жителей так называемых "ЛНР" и "ДНР", но и для жителей Херсонщины и Запорожья.
Напомним, в Луганской области сейчас ведется принудительная паспортизация населения. У людей отбирают украинские паспорта и заставляют писать заявки на получение документа РФ, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Также ранее в Кабмине рассказали о судьбе украинцев с российскими документами.
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