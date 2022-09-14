Взяли пленных и трофеи: спецназ ВСУ с боем захватил блокпост РФ под Изюмом

На Изюмском направлении воины ССО Украины захватили блокпост РФ.
Бойцы Вооруженных сил Украины вступили в бой и захватили блокпост российских оккупантов в Харьковской области.
Боестолкновение произошло на Изюмском направлении, сообщили в Facebook Командования Сил специальных операций ВСУ.
При этом украинским защитникам удалось взять в плен российских оккупантов.
"Изюмское направление, воины ССО Украины, захваченный блокпост, испуганные оккупанты. Двигаемся вперед, освобождаем украинскую землю от хлама!", - говорится в описании под видео.
Наступление ВСУ на Харьковщине
Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.
Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.
Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.
Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.
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