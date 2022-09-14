Обещал привести магнитик: ВСУ ликвидировали молодого оккупанта, который хвастался участием в войне

ВСУ ликвидировали 21-летнего Бориса Достоевского из Архангельской области.
Украинские военные ликвидировали 21-летнего российского солдата, который хвастался тем, что едет воевать против украинцев и обещал привезти "магнитик из Украины". Об этом сообщает NEXTA Live.
ВСУ уничтожили Бориса Достоевского из города Коряжма Архангельской области. Он в начале лета подписал контракт с ВС РФ и поехал в Украину. В своих соцсетях он опубликовал фото распоряжения об отправке на фронт, а также фото с поезда.
Достоевский был убежден, что он вернется и вместе со знакомыми "посмеется со своего приключения". Но оккупант не успел повоевать и три месяца.
Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован офицер МВД России Геннадий Цыбульский. Оккупант уже был на пенсии, но все равно согласился подписать контракт и пошел воевать против Вооруженных сил Украины.
Кроме того, в Украине ликвидирован 28-летний Максим Плеханов из Саратовской области. Оккупант служил в Росгвардии. Плеханова похоронили 5 сентября в городе Вольск Саратовской области.
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