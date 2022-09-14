Киев готовил контрнаступление вместе с Вашингтоном: в США раскрыли детали

США помогли в разработке контрудара ВСУ на Харьковщине / Reuters

План освобождения Вооруженными силами Украины Харьковской области от российских оккупантов, возникший в результате дискуссий в середине лета, в значительной степени опирался на разведданные США и высокотехнологичное вооружение.

Стратегия сформировалась в ходе серии напряженных переговоров между украинскими и американскими официальными лицами о дальнейших шагах в войне, пишет The New York Times.

Отмечается, что изначально президент Владимир Зеленский приказал разработать план широкомасштабного наступления на юг, чтобы вернуть Херсон и отрезать Мариуполь от российских войск на востоке.

Видео дня

По данным журналистов, украинские генералы и американские официальные лица считали, что такая крупномасштабная атака повлечет за собой огромные потери и не сможет быстро вернуть большие территории.

Уточняется, что в августе по просьбе Украины США активизировали передачу разведывательных данных о позициях российских войск, раскрывая их слабые места. Разведка также указывала, что Москве будет сложно быстро укрепить свои войска на северо-востоке Украины или перебросить войска с юга.

Журналисты подчеркнули, что вместо одного большого наступления украинские военные предложили два, пишет издание. "Одному, в направлении Херсона, скорее всего, потребуются дни или недели, прежде чем будут достигнуты какие-либо драматические результаты из-за концентрации российских войск. Другой планировался под Харьковом".

В то же время разработанный план, по словам офицера Генштаба ВСУ, полностью зависел от размера и темпов дополнительной военной помощи из США. С этой целью перед контрнаступлением ВСУ отправили США подробный список оружия, необходимого им для реализации плана.

Авторы материала напомнили, что когда украинские военные двинулись на северо-восток, российские войска рассыпались. По словам представителей Министерства обороны США, в некоторых местах вокруг Харькова российские войска просто ушли с поля боя, бросив технику и боеприпасы.

Журналисты резюмируют, что хотя у Украины может быть возможность вернуть себе больше территории на востоке, американские и украинские официальные лица говорят, что юг является самым важным театром военных действий.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

Читайте еще: