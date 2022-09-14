Байден о контрнаступлении ВСУ: армия Украины добилась серьезного прогресса, но война затянется

Армии Украины предстоит еще много работы - Байден / Коллаж УНИАН, Reuters

Вооруженным силам Украины в рамках контрнаступления в Харьковской области удалось достичь серьезного прогресса, освободив захваченные районы от российских оккупантов. Однако Киеву предстоит еще долгий путь на войне с Москвой. Сложно сказать, произошел ли перелом. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Как сообщает Reuters, он сказал о том, что армия Украины смогла достичь прогресса во время контрнаступления, но война еще будет продолжаться.

"Очевидно, что украинцы достигли значительного прогресса, но я думаю, что предстоит еще долгий путь", - считает Байден.

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Также американский глава государства не готов сказать, произошел ли на войне перелом.

"На этот вопрос нет ответа. Трудно сказать", - подчеркнул Джо Байден.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Армия Украины проводит контрнаступательную военную операцию для освобождения захваченных районов Харьковской области от российской оккупации.

Руководитель ОВА Олег Синегубов ранее заявил, что украинские бойцы на определенных участках дошли до границы с Россией. Оккупанты бегут в глубину фронта, либо на территорию РФ.

Министр обороны Алексей Резников полагает, что контрнаступление ВСУ на Харьковщине проходит лучше, чем ожидалось. Силы обороны Украины показали способность бить российские войска. Однако праздновать победу рано, враг может перейти в контратаку.

Замминистра обороны Анна Маляр отметила, что армия Украины на Харьковщине уже освободила более 300 населенных пунктов.

Военная операция продолжается. ВСУ работают над последовательной деоккупацией районов региона.

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