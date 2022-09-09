"Власть" Харьковщины объявила Волчанск "столицей" области и убегает из Купянска - СМИ

ВСУ наступают на Харьковщине, оккупанты бегут из Купянска / коллаж фото Генштаб ВСУ, Reuters

Украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине. Из-за этого оккупанты в панике бегут из Купянска и объявили Волчанск "столицей" оккупированных территорий области. Об этом заявил местный коллаборационист Евгений Евтушенко, сообщают в украинском Telegram-канале Волчанский район.

Из Купянска бежало и оккупационное "правительство".

"На фоне всех событий и эвакуации правительства из г. Купянска областной центр переносится в г. Волчанск. Подкрепление уже прибыло, поэтому во имя предотвращения жертв среди населения мы объявляем обязательную эвакуацию из города", - сказал коллаборант.

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ВСУ наступают на Харьковщине, оккупанты бегут из Купянска / Скриншот

РосСМИ также подтверждают, что украинские защитники подошли близко к Купянску, а оккупационная "власть" даже не заявила о потере Балаклеи.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Армия Украины перешла в контрнаступление в Харьковской области. Украинские войска продвинулись в районе Балаклеи и освободили два села – Байрак и Новую Гусаровку. Над ними установили флаг Украины.

Российский пропагандист Юрий Котенок заявлял, что войска РФ в Балаклее находятся в окружении ВСУ.

Трасса на Купянск под огневым контролем украинских войск. Для оккупантов сложилась тяжелая ситуация.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов 8 сентября заявил, что силы обороны Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области.

Военная операция по вытеснению войск России с украинских территорий продолжается. Аналитики Американского Института изучения войны считают, что ВСУ могут освободить населенный пункт в течение следующих 72 часов.

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