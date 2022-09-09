Контрнаступление на Харьковщине: за 3 дня ВСУ оттеснили оккупантов на 50 километров

Оккупанты пытаются эвакуировать раненых и вывезти поврежденную военную технику.
Украинские военные продолжают мощно контрнаступать на Харьковщине. Всего за три дня ВСУ продвинулись аж на 50 км. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Благодаря умелым и слаженным действиям Вооруженные силы Украины, при поддержке местного населения, продвинулись почти на 50 км за 3 дня", - говорится в сообщении.
Оккупанты понесли значительные потери и теперь пытаются эвакуировать своих раненых и поврежденную технику в районе населенных пунктов Ольховатка и Бородоярское.
"Личный состав оккупационных войск в гражданской одежде прибегает к дезертирству и пытается вернуться на территорию РФ. Так, в течение суток, отмечено более 15 таких случаев", - говорится в сообщении.
Контрнаступление ВСУ в Харьковской области
Армия Украины перешла в контрнаступление в Харьковской области. Украинские войска продвинулись в районе Балаклеи и освободили два села – Байрак и Новую Гусаровку. Над ними установили флаг Украины.
Российский пропагандист Юрий Котенок заявлял, что войска РФ в Балаклее находятся в окружении ВСУ.
Трасса на Купянск под огневым контролем украинских войск. Для оккупантов сложилась тяжелая ситуация.
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов 8 сентября заявил, что силы обороны Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области.
Военная операция по вытеснению войск России с украинских территорий продолжается.
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