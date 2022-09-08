ВСУ идут к границам Луганской области: в 'котел' попадут 20 тысяч оккупантов - Арестович

20 тыс. оккупантов могут попасть в "котел" на Харьковщине / коллаж фото УНИАН

Украинские защитники продвигаются вперед на Харьковщине и хотят выйти вплоть до админграниц Луганской области. Российские оккупанты серьезно паникуют, потому что могут попасть в "котел". Об этом заявил советник офиса президента Алексей Арестович, отреагировав на слова российских пропагандистов.

Он добавил, что в окружении украинских защитников могут оказаться до 20 тыс. оккупантов под Балаклеей.

"Мы не произносим это название, у нас тишина. Но мы можем говорить о том, что говорят российские пропагандисты", - добавил он.

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Оккупанты сами говорят о том, что на Харьковщине начались "страшные бои" и в панике, потому что ВСУ перерезали им важную трассу. С российскими военными, которые остались под Балаклеей, они потеряли связь. Речь идет о самарский и башкирский СОБР.

"Страшные вещи рисуют. Чуть ли не попадание Изюмской группировки в окружение, со всеми штабами и прочим-другим... Они кричат, что очень плохо все", - отметил Арестович.

Оккупанты сами сообщили о том, что ВСУ наступают со стороны Изюма и уже освободили село Довгеньке. Арестович убежден, что оккупанты потеряют поставки еще с одного направления, когда украинские военные дойдут до Купянска.

"Это означает, что ВСУ возвращаются на пределы Луганской области... В идеальном варианте это будет окружение Украинской группировки, как говорят российские пропагандисты, "котел"... Туда могут попасть тысяч до 20 российских военных, от 10 до 20 тысяч", - отметил Арестович.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Во вторник, 6 сентября, появилась информация о контрнаступлении ВСУ в Харьковской области. Указывалось, что был нанесен внезапный и сильный удар во фланг так называемой Изюмской группировке в направлении Балаклеи. Украинские военные могли освободить часть Балаклеи и другие населенные пункты. Генеральный штаб сведения пока не подтверждает.

Вечером того же дня советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в одном из городов в Харьковской области произошли неблагоприятные для войск России события. Над группировкой врага на Изюмском направлении нависла серьезная угроза. Армия Украины теперь может обстреливать силы врага в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

По словам Арестовича, артиллерия ВСУ теперь достает до Купянска – важного железнодорожного узла в Харьковской области, который пока контролируют российские оккупанты. Там находится одна из линий снабжения войск России.

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