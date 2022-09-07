Арестович о Харьковском фронте: это вам, клоуны, отливается слезками Крым и Иловайск

Алексей Арестович / скриншот

Российские пропагандисты в ужасе от наступления ВСУ на Харьковском фронте. Они придумают всяческие отмазки, чтобы оправдать потерю ранее оккупированных территорий.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович на своей страничке в Instagram отметил, что это только начало.

"Путинские военные чаты слегка загрустили. Смешно наблюдать за путиноидами на контрасте с 24 февраля. Как они пыжились тогда, как надувались, как пафосно пыхтели. И вот - лопнули", - отметил Арестович, прикрепив скриншот из пропагандистского Telegram-канала.

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Истерика пропагандистов / скриншот

"Все пошло в ход: и коварный Запад, и злобная НАТА, и героические СОБРы, "…которые отказались сдаваться" на Харьковском направлении. На деле СОБРы проспали, пока сматывались их военные товарищи, а теперь, когда командование отдало их на заклание, путинские военкоры спешно лепят легенду про "…башкирские и самарские не сдаются". Это вам, клоуны, отливается слезками Крым и Иловайск. Разбудили лихо на свою голову", - отметил советник ОП.

По словам Арестовича, что "доминирование российского духа" закончится для россиян на помойке, прижатое к земле ботинком украинского солдата.

"Так, чтобы внуки ваши ещё дрожали и учили правнуков - "не ходи в Украину", - подытожил советник ОП Украины.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Во вторник, 6 сентября, появилась информация о контрнаступлении ВСУ в Харьковской области. Указывалось, что был нанесен внезапный и сильный удар во фланг так называемой Изюмской группировке в направлении Балаклеи. Украинские военные могли освободить часть Балаклеи и другие населенные пункты. Генеральный штаб сведения пока не подтверждает.

Вечером того же дня советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в одном из городов в Харьковской области произошли неблагоприятные для войск России события. Над группировкой врага на Изюмском направлении нависла серьезная угроза. Армия Украины теперь может обстреливать силы врага в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

По словам Арестовича, артиллерия ВСУ теперь достает до Купянска – важного железнодорожного узла в Харьковской области, который пока контролируют российские оккупанты. Там находится одна из линий снабжения войск России.

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