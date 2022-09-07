Военный госбюджет-2023: президент перечислил главные пункты

Приоритеты госбюджета-2023 озвучил президент / president.gov.ua

Приоритетом госбюджета на следующий, 2023 год, станет конечно же сектор безопасности и обороны. Также намерены сократить все расходы, которые не отвечают потребностям военного времени, заявил в своем вечернем обращении президент Владимир Зеленский в среду, 7 сентября.

Он сообщил о проведении совещания с главой правительства Денисом Шмыгалем по проекту бюджета на следующий год. По его словам, это будет бюджет воюющей страны. Президент сказал, что чиновники представят параметры проекта, но отметил некоторые важные пункты:

Первое - более 1 трлн гривен направят на сектор безопасности и обороны. Этот вопрос будет приоритетом №1.

- более 1 трлн гривен направят на сектор безопасности и обороны. Этот вопрос будет приоритетом №1. Второе - социальные обязательства должны обеспечиваться в полном объеме. Кабмину была поставлена задача в 2023 году, как и в этом году, обеспечить индексацию пенсий для всех пенсионеров.

- социальные обязательства должны обеспечиваться в полном объеме. Кабмину была поставлена задача в 2023 году, как и в этом году, обеспечить индексацию пенсий для всех пенсионеров. Третье - правительство должно представить программу сокращения расходов на госпредприятия, аппарат, институты, которые не отвечают потребностям военного времени. Президент отметил, что для прохождения этого периода необходимо обеспечить финансовую и социальную стабильность, сократить все расходы некритичные государства, все то, что не помогает обороне, экономическому развитию, социальному и культурному обеспечению украинцев.

- правительство должно представить программу сокращения расходов на госпредприятия, аппарат, институты, которые не отвечают потребностям военного времени. Президент отметил, что для прохождения этого периода необходимо обеспечить финансовую и социальную стабильность, сократить все расходы некритичные государства, все то, что не помогает обороне, экономическому развитию, социальному и культурному обеспечению украинцев. Четвертое - это активизация экономических отношений. В частности, программа кредитования 5/7/9 сохраняется, также будут действовать и другие программы и решения, которые должны помочь бизнесу работать

- это активизация экономических отношений. В частности, программа кредитования 5/7/9 сохраняется, также будут действовать и другие программы и решения, которые должны помочь бизнесу работать Пятое - будет создан специальный фонд восстановления, который будут наполнять, в частности, за счет конфискованных российских активов.

Президент надеется, что проект госбюджета будет подан в Верховную раду до 15 сентября, в срок, который предусмотрен законом.

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Напомним, ранее, в мае 2022 года, руководитель Министерства финансов Сергей Марченко рассказал в интервью авторитетному британскому The Economist - в случае, если российская полномасштабная военная агрессия против Украины продлится еще 3-4 месяца, то для поддержки украинской экономики могут потребоваться очень "болезненные меры", в первую очередь ‒ большое повышение налогов.

До того президент Владимир Зеленский говорил о том, что в Евросоюзе готовится решение о ликвидации на год всех пошлин и квот на украинский экспорт и прекращение действия антидемпинговых тарифов.

Такой шаг со стороны Брюсселя поможет сохранить экономическую активность в Украине и национальное производство.

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