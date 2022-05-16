Если война затянется еще на 3-4 месяца, то придется повышать налоги - министр финансов Украины

Министр финансов Сергей Марченко / фото коллаж УНИАН

В случае, если российская полномасштабная военная агрессия против Украины продлится еще 3-4 месяца, то для поддержки украинской экономики могут потребоваться очень "болезненные меры", в первую очередь ‒ большое повышение налогов. Об этом руководитель Министерства финансов Сергей Марченко рассказал в интервью авторитетному британскому The Economist.

"Ситуация очень сложная, я не собираюсь преуменьшать его. Но мы можем с этим справиться ", – говорит он.

Кроме того, украинский бюджет в военное время требует более пяти млрд долларов США ежемесячно. Финансирование данной суммы, говорит министр, удается найти через "печать" денег Нацбанком через покупку военных облигаций Кабмина, продажу военных ОВГЗ и международную финансовую помощь.

Но такое наполнение бюджета не устойчиво, признает Марченко. И при этом опасается, что если война продлится больше "три-четыре месяцев", то понадобятся весьма болезненные меры, предусматривающие огромное повышение налогов и резкое сокращение расходной части госбюджета.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский говорил о том, что в Евросоюзе готовится решение о ликвидации на год всех пошлин и квот на украинский экспорт и прекращение действия антидемпинговых тарифов.

Такой шаг со стороны Брюсселя поможет сохранить экономическую активность в Украине и национальное производство.

"Готовится важное решение Евросоюза. Европейская комиссия согласилась убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также прекратить действие антидемпинговых тарифов. Обсудив сегодня детали этого предложения с Президентом Урсулой фон дер Ляен. Благодарен ей лично всем нашим европейским друзьям за этот шаг", - отметил Зеленский.

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