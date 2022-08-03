Эксперты рассказали, повысят ли налоги в Украине из-за дефицита бюджета / коллаж фото УНИАН

Кабмин и Верховная Рада будут изыскивать дополнительные налоговые инструменты, если ситуация с наполнением госбюджета окончательно выйдет из-под контроля. Об этом сообщают опрошенные РБК-Украина эксперты.

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко считает, что повышение налогов возможно.

"Если вдруг ситуация будет ухудшаться, то надо будет рассматривать вопросы, связанные с поиском дополнительных доходов госбюджета. Базовые налоги меняться не будут, но то, о чем вы говорите (повышение акцизов и НДС на топливо и военный сбор на импорт, ‒ Главред), вполне возможно, поскольку надо финансировать вооруженные силы", ‒ сказал эксперт.

Руководитель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), известный своими налоговыми инициативами, напротив, пока воздерживается от комментариев на такую тему.

"Пока о нововведениях говорить рано. В финансово-экономическом блоке правительства идут обсуждения. Комментировать нечего. Предлагаю вернуться к предметному рассмотрению (инициатив, ‒ Главред) после получения соответствующих законопроектов от Кабмина", ‒ заявил он.

Напомним, ранее, в мае 2022 года, руководитель Министерства финансов Сергей Марченко рассказал в интервью авторитетному британскому The Economist - в случае, если российская полномасштабная военная агрессия против Украины продлится еще 3-4 месяца, то для поддержки украинской экономики могут потребоваться очень "болезненные меры", в первую очередь ‒ большое повышение налогов.

До того президент Владимир Зеленский говорил о том, что в Евросоюзе готовится решение о ликвидации на год всех пошлин и квот на украинский экспорт и прекращение действия антидемпинговых тарифов.

Такой шаг со стороны Брюсселя поможет сохранить экономическую активность в Украине и национальное производство.

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