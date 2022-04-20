Гетманцев назвал компании, которые в войну платят налоги наперед

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Глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в своем телеграмм-канале назвал крупнейшие компании и бренды, которые, несмотря на войну, продолжают платить налоги наперед в украинский госбюджет.

"Очень благодарен компаниям, которые в войну, несмотря ни на что платят налоги наперед. Отмечу отдельные бренды: Хортица, Баядера, Филипп Морис, АТБ, Новус", – перечислил наиболее добросовестных налогоплательщиков Даниил Гетманцев.

В то же время, по словам главы налогового комитета парламента, среди налогоплательщиков есть и негативные примеры.

"Некоторые предприниматели используют войну, как причину не платить налоги армии даже за мирные периоды. Вероятно, господа считают, что их бизнес будет иметь смысл и перспективу при негативном развитии событий. О них позже. Дам время до Пасхи одуматься", – анонсировал "черные списки" налоговых должников глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.