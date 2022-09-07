"Выдающаяся дерзость, окружены подразделения СОБРа": Гиркин рассказал, как РФ теряла Балаклею

Гиркин рассказал, как РФ теряла Балаклею / скриншот

Силы обороны Украины провели успешные контратаки в Харьковской области в районе Балаклеи . В Сети уже появляются фото освобождённого города.

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) шокирован преходящем.

"Кроме досадной необученности росгвардейцев, отметили также исключительную осторожность действий российской авиации, предпочитавшей вести огонь по противнику с максимально возможных расстояний, что заметно сказывалось на эффективности ударов", - рассказал террорист.

Видео дня

Также он высказался об идеальной работе ВСУ.

"Источниками отмечена выдающаяся дерзость атак противника - "с брони и колёс" захватывавших позиции, на большой скорости врываясь на них прямо на броне- и иной технике, в результате чего артиллерия теряла возможность нанесения удара по противнику на подходе к нашим позициям. О том, что в районе Волохова Яра, якобы, окружены два подразделения российского СОБРа - у меня сведений нет", заявил Гиркин.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Во вторник, 6 сентября, появилась информация о контрнаступлении ВСУ в Харьковской области. Указывалось, что был нанесен внезапный и сильный удар во фланг так называемой Изюмской группировке в направлении Балаклеи. Украинские военные могли освободить часть Балаклеи и другие населенные пункты. Генеральный штаб сведения пока не подтверждает.

Вечером того же дня советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в одном из городов в Харьковской области произошли неблагоприятные для войск России события. Над группировкой врага на Изюмском направлении нависла серьезная угроза. Армия Украины теперь может обстреливать силы врага в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

По словам Арестовича, артиллерия ВСУ теперь достает до Купянска – важного железнодорожного узла в Харьковской области, который пока контролируют российские оккупанты. Там находится одна из линий снабжения войск России.

Читайте также: