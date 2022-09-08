Реально ли победить РФ с одними автоматами и без дальнобойных ракет: ответ эксперта

По его мнению, западным партнерам Украины нужно дать понять, что без паритетов в вооружении война будет длиться очень долго и цена победы будет очень высокая.
Войну против России реально завершить даже без дальнобойных ракет ATACMS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с дальностью поражения целей на расстоянии до 300 километров.
"Можно закончить войну даже со стрелковым оружием, с одними автоматами, но цена победы будет намного выше. Я имею в виду потери и сроки окончания этой войны", – отметил военный эксперт Олег Жданов в YouTube.
По его мнению, западным партнерам Украины нужно дать понять, что без паритетов в вооружении война будет длиться очень долго и цена победы будет очень высокая.
"Надеемся, что до них наконец-то дойдет, и они начнут действовать", – добавил Жданов.
Наступление ВСУ на Харьковщине
Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе идут бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.
Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.
Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.
Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.
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