Зеленский рассказал, сколько территорий удалось освободить с начала осени

Сколько территорий освободили ВСУ с начала сентября / president.gov.ua

С начала сентября украинские военнослужащие смогли освободить от российских оккупантов более тысячи квадратных километров, говорится в новом обращении президента Украины Владимира Зеленского.

"В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои освободили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с 1 сентября освобождены более тысячи квадратных километров нашей территории", - рассказал президент.

Он подчеркнул, что благодарен всем военным, которые обеспечили контрнаступление.

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"Спасибо армии, разведчикам, спецслужбам за каждый украинский флаг, который установили за последние дни", - отметил Зеленский.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе идут бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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