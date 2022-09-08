Зеленский рассказал, сколько территорий удалось освободить с начала осени

В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои освободили уже десятки населенных пунктов, поведал президент.
С начала сентября украинские военнослужащие смогли освободить от российских оккупантов более тысячи квадратных километров, говорится в новом обращении президента Украины Владимира Зеленского.
"В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои освободили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с 1 сентября освобождены более тысячи квадратных километров нашей территории", - рассказал президент.
Он подчеркнул, что благодарен всем военным, которые обеспечили контрнаступление.
"Спасибо армии, разведчикам, спецслужбам за каждый украинский флаг, который установили за последние дни", - отметил Зеленский.
Наступление ВСУ на Харьковщине
Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе идут бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.
Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.
Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.
Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.
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