'Никогда не смотри в сторону границы Украины': в ОП рассказали об уроке для РФ под Харьковом

Россия получает идеальный урок истории в режиме реального времени, подчеркнул Михаил Подоляк.
Российские оккупанты на фронте получают идеальный урок истории в режиме реального времени, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
"Сейчас на разных направлениях, включая Харьковский, Россия получает идеальный урок истории в режиме реального времени", - написал он в Twitter.
Советник руководителя ОП подчеркнул, что этот урок должен запечатлеться у следующих поколений на уровне безусловного рефлекса.
"Он состоит из одного пункта: Никогда не смотри в сторону границы с Украиной. Никогда...", - подчеркнул Подоляк.
Наступление ВСУ на Харьковщине
Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе идут бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.
Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.
Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.
Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.
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