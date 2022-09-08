"Мы нашли слабое место": Арестович рассказал о мощном наступлении ВСУ

По словам Арестовича, Россия не умеет проигрывать и ВСУ нашли слабое место.
Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, как ВСУ удалось вернуть Балаклею.
Как заявил Арестович в эфире у блогера Марка Фейгина, ВСУ нашли слабое место противника и туда ударили, а он не был готов.
По словам Арестовича, Россия не умеет проигрывать.
"Два-три таких поражения, и они посыпятся. Одно у них уже есть", - сказал Арестович.
Наступление ВСУ на Харьковщине
Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе идут бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.
Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.
Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.
Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.
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