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"Мы нашли слабое место": Арестович рассказал о мощном наступлении ВСУ

8 сентября 2022, 23:33

По словам Арестовича, Россия не умеет проигрывать и ВСУ нашли слабое место.

Алексей Арестович, Высокополье
Алексей Арестович / УНИАН, скриншот

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, как ВСУ удалось вернуть Балаклею.

Как заявил Арестович в эфире у блогера Марка Фейгина, ВСУ нашли слабое место противника и туда ударили, а он не был готов.

По словам Арестовича, Россия не умеет проигрывать.

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"Два-три таких поражения, и они посыпятся. Одно у них уже есть", - сказал Арестович.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе идут бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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война в Украине ВСУ Алексей Арестович война России и Украины
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